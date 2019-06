Gefahrenstelle an neuer Ampel

Gronau -

Auf Probleme an der neuen Ampelanlage Gildehauser Straße/Zum-Lukas-Krankenhaus/Bülowstraße machte am Ende der Ratssitzung Werner Bajorath (SPD) aufmerksam. Fahrradfahrer, so habe er inzwischen selbst beobachtet, aber auch von Bürgern gehört, würden die speziell für sie geltende Haltelinie auf dem Radweg oftmals einfach ignorieren. Das habe in mehreren Fällen schon zu Beinahe-Unfällen geführt, wenn andere Verkehrsteilnehmer aus der nur schwer einsehbaren Bülowstraße herausfahren. Bajorath regte eine zusätzliche Beschilderung oder andere Maßnahmen an, um Radfahrer auf die besondere Situation aufmerksam zu machen.