Die Mitarbeiter der Bauaufsicht rücken um kurz vor 10 Uhr am Donnerstag mit Polizei und Ordnungsamt an. Ihr Auftrag: Ersatzvornahme. Es geht um den teilweisen Abbruch eines Viehstalls auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der Familie Kösters am Feldkamp in Epe. Weil der Eigentümer der Aufforderung zum Abbruch nicht nachgekommen ist, schickt die Stadt einen Abbruchunternehmer.