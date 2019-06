Sieg für Team der Kita St. Josef

Gronau -

Fortunenland in Kinderhand hieß es am Freitag beim 19. Sparkassen-Kiga-Cup, der auf der Sportanlage von Fortuna Gronau ausgetragen wurde. Auch in diesem Jahr hatten die Aktiven der Kitas Janosch, Ludgerus, Luise, St. Elisabeth, St. Josef Gronau, Awo Nienborger Damm und St. Antonius Gronau wieder fleißig trainiert, um ihre Nachwuchskicker bestens vorbereitet ins Turnier zu schicken.