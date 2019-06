Zwei Alarmierungen für Feuerwehr

Gronau -

Gleich zwei Alarmmeldungen setzten am Freitagnachmittag die Feuerwehr in Marsch: Um 15.38 Uhr wurde die Wehr zunächst zu einem Kleinbrand an der Losserstraße gerufen. Vor Ort stellte sich aber nach Angaben der Wehr heraus, dass es sich um ein Feuer auf niederländischer Seite der Grenze handelte. Nur rund zehn Minuten später der nächste Alarm. Gemeldet wurde um 15.47 Uhr ein Wasserrohrbruch am Annette-vom-Droste-Hülshoff-Ring. Auch dieser Zwischenfall erwies sich nicht als Betätigungsfeld für die Feuerwehr. Gefragt war in diesem Fall die Polizei, weil es im Bereich eines Hauses an der Straße zu einer privaten Auseinandersetzung gekommen war. Eine Frau wurde dabei verletzt und nach Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Umstände des Vorfalls sind noch unklar, wie die Polizei vor Ort erklärte.