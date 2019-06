Neue Perspektiven im Umgang mit Depressionen

Seit dem 15. Juni und noch bis zum 1. September sind Sechserteams auf insgesamt elf Etappen in ganz Deutschland unterwegs. Auf Tandems und zu Fuß beim Wandern erleben sie gemeinsam Bewegung und Natur. Dabei werden am Tag von den rund 66 Teilnehmern rund 55 auf dem Zweirad zurückgelegt sowie alternativ 20 Kilometer beim Wandern. Insgesamt ist die Strecke 3675 Kilometer lang. Der Start war in Fulda, das Ziel befindet sich in Braunschweig.

Die Gruppe, die das Münsterland durchquert, ist am Montag gestartet und hatte Mitte der Woche mit den extremen Temperaturen zu kämpfen. Am Freitagmorgen hatten sich die Teilnehmer auf ihren drei Tandems in Stadtlohn in Bewegung gesetzt und waren über Ahaus und Epe an der Dinkel entlang nach Gronau geradelt.

Am Museum wurden die Teilnehmer von Edith Brefeld als offizieller Vertreterin der Stadt in Empfang genommen. Dabei erläuterten die Radwanderer das Konzept: Durch die Öffentlichkeitsarbeit geben sie ihre Erfahrungen im Umgang mit Depressionen weiter und berichten zum Beispiel, dass sich Bewegung positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Auch Teilnehmer, die selbst nicht betroffen sind, profitieren von diesem Austausch und begreifen Depressionserfahrungen als eine wertvolle Ressource. Ochtrup ist das Etappenziel, von wo aus es morgen nach Lengerich geht. Während der Tour wird es in rund 25 Städten öffentliche Aktionen und Informationsangebote geben. An einigen Orten präsentieren sich auch lokale Vereine und Institutionen aus den Bereichen Psychosoziales, Sport und Gesundheit. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Tandems für ein paar Kilometer mit dem eigenen Fahrrad zu begleiten.

Mehrere Partner ermöglichen die Tour. Trägerverein ist als einziger bundesweit tätiger Betroffenenverband die Deutsche Depressions-Liga. Barmer, Deutsche Rentenversicherung, Kämpgen-Stiftung und die Gesundheitszentrum Bad Laer Stiftung zur Förderung des Gesundheitswesens sind Kostenträger. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, das Bündnis gegen Depression, der Deutsche Behindertensportverband, der Fahrrad-Club ADFC und die Deutsche Angst-Hilfe sind Bundespartner der Mut-Tour.