Barock, Lipizzaner und Weltkultur

Regensburg zählt zum Unesco-Welterbe. Dort angekommen, erklärte die Stadtführerin der Gruppe die Stadt mit ihrer 2000 Jahre alten Geschichte.

Am zweiten Tag ging die Reise weiter nach Wien, wo die Gruppe im Kolpinghotel Wien Zentral für die nächsten vier Tage ein Zuhause auf Zeit fand. Bei schönem Reisewetter führte die Reiseleitung an Tag drei im Rahmen einer Stadtrundfahrt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten wie Oper, Parlament, Burgtheater , Rathaus sowie den Museen. Die Gäste aus Epe schlenderten durch die Gärten von Schloss Belvedere und setzten dann die Fahrt fort vorbei am Prater, der Uno-City, dem Donauturm und der Donauinsel fort, heißt es in einem Reisebericht. Ein Stopp am Hundertwasserhaus – einem architektonischen Höhepunkt, das aufgrund seiner Andersartigkeit besonders hervorsticht, schloss sich an.

Der vierte Tag führte die Eperaner mit ihrer Reiseleiterin in die historische Altstadt mit ihren vielen prachtvollen Bauten und imposanten Denkmälern. Der Rundgang endete in der Hofreitschule, einem der wichtigsten Orte zur Erhaltung der klassischen Reitkunst. Hier erlebten die Gäste eine Stunde der Morgenarbeit der Lipizzaner. Nach dem Abendessen stand an diesem Tag noch ein Konzert in der Orangerie von Schloss Schönbrunn auf dem Programm. Dort genossen die Zuhörer Musikstücke von Mozart und Strauss und beim abschließend dargebotenen Radetzky-Marsch erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt, schreiben die Reisenden.

Am fünften Tag erwartete die Gruppe ein Ausflug in die Wachau nach Melk. In herrlicher Lage, hoch über der Donau, hatten die Gäste Gelegenheit, das imposante Bendediktinerstift, eines der bedeutendsten Barockbauwerke, zu besichtigen. Überwältigend war dann auch die Führung durch Stiftskirche, Marmorsaal und die Bibliothek.

Danach ging es aufs Schiff, um auf der Donau die Wachau von Melk bis Dürrstein von der Wasserseite anzusehen und zu erleben. Beim Heurigen in Grinzing gab es für die Reisenden einen landestypischen Abendschmaus, begleitet von Musikanten und mit eigenen musikalischen Gesangseinlagen. Am Freitag, dem sechsten Tag der Kolpingreise, stand nach dem Abschied von Wien Passau als weitere Station auf dem Reiseplan. Dort bot sich die Gelegenheit, die Dreiflüssestadt kennenzulernen und auf eigene Faust zu erkunden, ehe es am siebten Tag nach Hause zurückging

Am Ende der Reise bedankten sich die Reiseleiter, Hildegard und Hermann-Josef Vinahl beim Busfahrer und der Gruppe für die gemeinsamen Tage.