Wahrscheinlich haben die Lokalpolitiker es gar nicht gemerkt, aber sie haben den Gesamtschulen in Gronau und Epe ordentlich auf die Füße getreten. Und damit einer Schulform das Leben zusätzlich schwer gemacht, an der künftig etwa jedes zweite Kind ab der fünften Klasse unterrichtet wird. Eine vermeintlich harmlose Entscheidung Was war passiert?