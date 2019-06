„Ihr verlasst heute unsere Schule mit Zeugnissen, die sich sehen lassen können“, so Ferling . Alle 57 Schülerinnen und Schüler haben einen Abschluss erreicht. 28 Entlassschüler können stolz auf ihre Fachoberschulreife sein, 23 von ihnen meisterten sogar die Qualifikation für die Oberstufe des Gymnasiums. Mehr als zehn Jugendliche werden in Kürze eine Berufsausbildung beginnen, wie Ferling erläuterte.

„Ihr seid also in der Tat der beste Jahrgang, den die Anne-Frank-Schule in den 26 Jahren verabschiedet hat“, nannte der Schulleiter zu Beginn einige Fakten. „Die gemeinsamen Unterrichtsgänge, -projekte und Schulfahrten haben immer dazu beigetragen, dass ein äußerst angenehmes Schulklima an unserer Schule herrschte. Besonders hervorzuheben sei euer Engagement zum Thema ,Anne Frank‘. Ich hoffe, dass ihr die Eindrücke, die ihr dadurch gewonnen habt, für euer weiteres Leben mitnehmt und in euer Handeln einfließen lasst“, gab Ferling den Absolventen mit auf den weiteren Lebensweg.

Anerkennende Worte für die Schulabgänger fand in seiner Rede auch stellvertretender Bürgermeister Werner Bajorath : „Mit großer Freude und Zufriedenheit könnt ihr auf das Erreichte zurückblicken. Sechs Jahre lang wurden eure Talente und Begabungen an dieser Schule gefördert, denn die vier Klassenlehrer haben stets ein Auge auf euch geworfen. Mit eurem Abschlusszeugnis habt ihr ein entscheidendes Ziel erreicht – und allen Grund zum Feiern. Seid bereit, weiter zu lernen. Wünscht euch Herausforderungen, die ihr meistern könnt, sowie Aufgaben, die euch anspornen.“

Glückwünsche sprach Bajorath aber auch den Eltern der Schulabgänger aus, die „zweifelsohne dazu beigetragen haben, dass wir heute feiern können“, so Bajorath, der im Namen der Stadt Gronau die Glückwünsche zum erfolgreichen Schulabschluss übermittelte.

Nachdem die Klassenlehrer die Gelegenheit genutzt hatten, die gemeinsam erlebten Schuljahre in einem Sketch Revue passieren zu lassen, erfolgte die Zeugnisausgabe durch Sebastian Hoppe (Klasse 10 1 A), Marita Wigbels (10 1 B), Philipp Niehues (10 2 A) und Ralf Uhlenbrock (10 2 B), die sich, wie sie vor den Gästen betonten, ewig an die letzten und zugleich besten Schüler der Anne-Frank-Schule erinnern werden.

Ehe sich der Entlassjahrgang zu einem gemeinsamen Foto auf dem Schulhof versammelte, erinnerte Schulleiter Josef Ferling noch an die Schulschließungsfeier, die – wie berichtet – am kommenden Samstag (6. Juli) in und an der Schule stattfindet. Er lud ausdrücklich dazu ein.