„Sie ziehen hinaus in die Welt“

Schulentlassung am Gronauer Werner-von-Siemens-Gymnasium

Gronau -

Von Norbert Diekmann

106 Abiturienten und Fachabiturienten erhielten am Samstag am Werner-von-Siemens-Gymnasium ihre Abschlusszeugnisse. Das Abi-Motto „BacABI – Alle ist Rum“ lies im offiziellen Teil Platz für interessante Interpretationen. In der Bürgerhalle wurde abends das Ereignis mit einem großen Ball gefeiert.