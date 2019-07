214 strahlende Gesichter zum „krönenden Abschluss“

Bis auf dem letzten Platz gefüllt war die Bürgerhalle, als Andrea Preuß , Leiterin der Fritjof-Nansen-Realschule, den diesjährigen Entlassjahrgang ihrer Schule begrüßte. Zu den Klassen, die vor sechs Jahren an der Gronauer Ralschule an den Start gegangen waren, kamen zwischenzeitlich die Schüler des letzten Jahrgangs der Carl-Sonnenschein-Realschule hinzu. Und so versammelten sich vorab über 200 Schüler zum Abschiedsfoto auf der Laga-Treppe.

Diese Rekordzahl in der Gronauer Schulgeschichte brachte es mit sich, dass je Schüler nur vier Eintrittskarten für Angehörige und Freunde der Absolventen ausgegeben werden konnten. Mehr ging nicht in der Bürgerhalle.

Ohne Randale den Schulhof gerockt

Das Stufenmotto „Krönender Abschluss“ wurde von der Schulleiterin bei der Begrüßung der Gäste unterstrichen, indem sie der Stufe ein Kompliment machte: „Das war toll, wie ihr gestern, ohne Randale, mit tollen Ideen den Schulhof gerockt habt.“ Preuß dankte auch für den ganz besonders gestalteten Gottesdienst in der St. Agatha-Kirche in Epe .

Birgit Tegetmeyer , die als stellvertretende Bürgermeisterin die Grüße der Stadt überbrachte, war beeindruckt vom tollen Auftritt all der vielen Prinzessinnen und Prinzen, aber auch davon, wie gut das Zusammenwachsen der zwei Realschulen in der gemeinsamen Stadt gelungen ist: „Ein wunderbares Beispiel für das Miteinander, statt des Nebeneinanders in zwei Ortsteilen.“ Tegetmeyer betonte, dass eine Krönung eigentlich kein „krönender Abschluss“ sondern ein Anfang sei. Die Krone stehe für größere Verantwortung. Der Gekrönte hat etwas geschafft, er hat künftig eine größere Aufgabe zu schaffen. „Die Krone ist wie ein Leuchtturm, verleihen Sie Ihrer Krone Bedeutung.“

Kommende Herausforderungen annehmen

Susanne Sandkamp, stellvertretende Vorsitzende der Schulpflegschaft, formulierte den Dank der Eltern. Die Schüler konnten sich ihre Noten gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern erarbeiten. Dafür sei die besonders gute Zusammenarbeit zwischen Lehrerschaft und Eltern sehr hilfreich gewesen. Sie sprach den Schülern Mut zu, die jetzt kommenden neuen Herausforderungen anzunehmen.

Für die Entlassschüler gingen Janik Fürtjes, Aziz Neumann und Lenia Eckrath ans Mikrofon. Sie dankten den Lehrern, besonders ihren Klassenlehrern, und ihren Eltern für die Unterstützung während der ganzen Schulzeit. Besonders hoben sie das Verständnis der Schulleiterin für ihre Anliegen hervor. Natürlich habe es in der Stufe auch Zickereien gegeben, aber der Zusammenhalt sei phänomenal gewesen. „Wir haben zusammen geweint und gelacht, dass uns die Bäuche wehtaten.“ Und die Integration an der Schule sei besonders gelungen. Unterschiedliche Herkunft, Aussehen oder Religion hätten keine Spaltung bewirkt: „Wir waren eine Stufe.“ Wichtiger als der Lehrstoff in Trigonometrie und bei der Lektürenanalyse sei die Charakterentwicklung. Auch dafür dankten sie ihren Lehrern.

Auch Einzelne können etwas bewirken

Die Klassenlehrer der acht Klassen der vereinigten Realschulen, natürlich mit gekrönten Häuptern, stellten in kurzen, humorvollen Beiträgen ihre Schützlinge mit ihren jeweiligen charakterlichen Eigenschaften vor („Eperaner Edelrösser“, die einen „manchmal lebhafter“ als die anderen), verschwiegen auch nicht den „wahrhaft legendären Bevölkerungsaustausch“ (Abgänger und Wiederholer) in ihrem „Reich“ und „Audienzen mit den Sorgeberechtigten“. Sie machten ihren Schützlingen Mut für die Zukunft: „Richtet die Krone, geht einfach weiter.“ Schulleiterin Andrea Preuß hob hervor, dass zu einer Krönung die Krönung-Insignien gehören. „Heute ist das Zeugnis eure Krone. Das Zepter als Zeichen der Befehlsgewalt verglich sie mit der Übernahme der vollen Verantwortung mit dem 18. Lebensjahr. Dass auch Einzelne etwas bewirken können, zeigte sie am Beispiel der 16-jährigen Greta Thunberg, die mit ihrem Vorbild die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ ausgelöst hat.

Schließlich erhielten 214 Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse, die ihr die „Mittlere Reife“ bescheinigen. Unter diesen waren einige mit den Durchschnittsnoten 1,5 beziehungsweise 1,4. Emma Klöpper erhielt für ihr Rekordergebnis mit der Note 1,2 einen ganz besonderen Applaus.

Musikalisch wurde die Feier umrahmt durch Musikbeiträge von Timm Bollmann (Klavier) sowie von Sabina Aliyev (Klavier) und Elina Erk (Violine) sowie von Jaymee Tribukeit (Klavier und Gesang). Beeindruckend auch Michelle Pancerz und Julia Tissen mit einer Tanzaufführung.