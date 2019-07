Ein wenig mulmig ist der achtjährigen Carla Oergel aus Gronau schon, als sie mit ihrer Mutter Sylvia in der Perückenmanufaktur Rieswick in Velen-Ramsdorf ankommt. Doch ihr Entschluss steht fest: die Haare sollen ab. Seit einem Jahr ist der Gedanke bei der kleinen Carla gewachsen und auch die Haare, sodass sie jetzt endlich ihre Idee in die gute Tat umsetzen konnte.