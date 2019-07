„Auch wenn es unüblich ist, im Sommer im Keller zu spielen: Als wir bei der Neueröffnung des Rock‘n‘Popmuseums diese neue Location gesehen haben, waren wir uns sofort einig: Da müssen wir spielen!“, so Stefan Busch , Sänger von „Timeless“. „Und als wir dann noch hörten, dass wir in diesem Jahr 50 Jahre Woodstock feiern, war das die Geburtsstunde für ein Timeless-Summertime-special.“

So lädt nun der Veranstalter Duesmann alle Freunde des gepflegten Rock‘n‘Rolls am 12. Juli in die Turbine zum „Summertime special“ mit der Gronauer Formation Timeless. „Unsere schönsten Sommerhits sozusagen“, scherzt Bassist Mirco Haupt. „Von ‚Summertime‘ selbst über ‚Ain‘t No Sunshine‘ bis zu ‚Summer In The City‘.“ Quatsch beiseite, die Timeless-Männer sind ihrer Richtung treu geblieben und stehen nach wie vor für gnadenlose Partymucke mit Titeln aus den 60er- bis 80er- Jahren.

„Wir sind aber auch immer für Überraschungen und Neuigkeiten gut“, wirft Gitarrist Martin Dropmann ein. „Und so könnte es sogar mal einen ganz neuen Titel aus den Neunzigern geben.“ Die Timeless-Musiker bieten dem Publikum einen Streifzug durch etwa 40 Jahre Rock- und Pop-Geschichte mit Titeln von David Bowie, Roger Chapman, Joe Cocker, The Doors, Jimi Hendrix, den Rolling Stones bis hin zu ZZ-Top – das musikalische Spektrum ist bunt gemischt, aber vor allem handgemacht und partytauglich.

Schlagzeuger Carsten Witte auf die Frage, ob das im Sommer in so einem Keller nicht zu warm werden könnte: „Ganz egal, wie das Wetter wird: Schweißtreibend wird es so oder so bei uns, weil wir immer alles geben und auch unsere Gäste gerne mal das Tanzbein schwingen. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es zum Preis von zehn Euro beim Rock‘n‘Popmuseum oder auf der Homepage des Museums.