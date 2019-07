Gefordert wird in dem Antrag, die Bebauung im Bögehold nicht zu verdichten, wie es die Verwaltung derzeit plant. Außerdem will „Pro Bürgerschaft“/Piraten, dass der Container-Standort Eichenhofstraße aufgehoben und an anderer Stelle durch einen neuen ersetzt wird. Weitere Forderungen: Schaffung eines Bürgerbegegnungszentrums im Rahmen der Bebauung der Flächen der ehemaligen Andersen-Schule, Aufwertung der Freiflächen und Verbannung des Durchgangsverkehrs aus dem Quartier.

Heute (Freitag) wird die Debatte sicher länger dauern, wenn die Verwaltung den Bewohnern eine Machbarkeitsstudie zur Verdichtung der Bebauung in dem Wohnquartier vorstellt. Diese Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Forum des Wirtschaftszentrums an der Fabrikstraße. Darüber hinaus haben die Anwohner des Stadtteils Vertreter von Politik und städtischer Verwaltung am Montagnachmittag (8. Juli) um 17 Uhr zu einem Ortstermin eingeladen, um den Entscheidungsträgern die Besonderheiten des Standortes und ihre Sicht der Dinge vor Ort (Treffpunkt an der Eichenhofstraße) zu erläutern.