„Ich kann mich noch gut an die erste Tour erinnern“, berichtet Thomas Schmelter . Am 24. April 2003 war das. Etwa 80 Mal, so schätzt er, war der heute 55-Jährige dabei. „Als die Inline-Skates kaputt waren, habe ich in den letzten Jahren etwas kürzergetreten, mir dann aber doch neue Skates gekauft. Vielleicht kann ich sie demnächst mal gemeinsam mit der Enkelin nutzen“, erzählt er schmunzelnd.

Im Laga-Jahr 2003 starteten die Touren am Westeingang des Laga-Geländes und führten über drei Runden von etwa acht Kilometern über die Grenze nach Losser und zurück. Ideengeber waren damals Otto Lohle als Veranstaltungskoordinator der Laga und Birgit Borgert vom TV Gronau. Auch wenn sie mit ihrer Idee aufgrund des damit verbundenen Aufwands hier und dort auf Skepsis stießen, wurde „Dinkie on wheels“ in den folgenden Jahren (und bis heute) zum Dauerbrenner. Der TVG übernahm die Regie, und der Start erfolgte am Vereinsheim des TVG an der Laubstiege.

Als der stellvertretende Bürgermeister Christian Post am Donnerstag in der Abendsonne den Startschuss zur 100. Tour gab, gehörten Reinhard Uesbeck und Thomas Schmelter zu den wenigen, die schon zu Beginn von „Dinkie on wheels“ dabei waren. Andere waren 2003 noch gar nicht geboren. Alle Altersgruppen waren vertreten, als die Tour wie 2003 nach Losser rollte. Am Verpflegungsstand warteten dort weitere bekannte Gesichter, denn viele der Stewards auf der Strecke und Helfer am Rande sind auch schon seit den Anfängen dabei. Nach der Pause ging es über Overdinkel zurück zum TVG-Vereinsheim, wo manche noch lange bei einer Grillwurst und einem Kaltgetränk zusammensaßen, um auch über 100 Touren „Dinkie on wheels“ zu plaudern.

Birgit Borgert zeigte sich zufrieden mit der Jubiläumstour. „Etwa 120 Teilnehmer waren vermutlich dabei. Das waren erheblich mehr als zuletzt. Und vielleicht konnten wir mit der 100. Tour ja den einen oder anderen motivieren, wieder oder neu dabei zu sein.“