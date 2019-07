Epe -

Da war am Donnerstag mal wieder so richtig was los im Garten des St.-Agatha-Domizils – wie jedes Jahr, wenn die Seniorinnen und Senioren ihr Schützenfest feiern. Heimleiterin Anja Doetkotte konnte viele Gäste – darunter Abordnungen des Wittekindshofes, des Dorotheenhofes, des Katharinen-Stiftes Alstätte und des Antonius-Stiftes Gronau begrüßen.