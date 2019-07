Gemeinde rückt näher zusammen

Insgesamt drei Pfarrstellen sind in den vergangenen Jahren in der Gemeinde vakant geworden. Nur zwei davon werden jetzt wieder besetzt. „Wir sind kleiner geworden“, nennt Uwe Riese das, auch wenn dem Team mit Regina Ellmer eine Pfarrerin (Teilzeit) für die Seelsorge in Bethesda-Seniorenzentrum und Lukas-Krankenhaus) sowie mit Dr. Dieter Schwarze, Gerd Ludewig als Prädikanten und dazu Pfarrer Ingo Stein vom Diakonischen Werk Gronau zur Seite stehen.

Durch die jüngsten Vakanzen ist es einmal mehr zu einer „markanten Zäsur und einer deutlichen Umbruchsituation“ ( Bartkowski ) in der größten Gemeinde des Kirchenkreises gekommen. Zeiten des Umbruchs erlebt die 10 200-Seelen-Gemeinde aber schon viel länger – beginnend vor vielen Jahren mit der Aufgabe von Pfarrstellen und Gebäuden (Erlöserkirche, Calvin-Haus).

Die Gemeinde habe indes nicht nur etwas verloren in all den Jahren, sondern auch bekommen, ruft Uwe Riese in Erinnerung: Die Entscheidung für das Walter-Thiemann-Haus sieht er als „Meilenstein der Veränderungsgeschichte“ an. Riese hat die Zeiten der Umstrukturierung nicht nur vor Ort erlebt, sondern die konsequente Neuausrichtung mit dem Presbyterium maßgeblich mitvollzogen. Ein Umbruch übrigens, von dem nicht nur die Gronauer Gemeinde betroffen ist. Der Kirchenkreis formuliert diesen Anspruch auch an die anderen Gemeinden, wie Willy Bartkowski betont.

Als Antwort auf die Frage: „Wie geht es weiter mit der Gemeinde?“ standen zuletzt zwei Alternativen zur Wahl. Riese: „Entweder drei Pfarrstellen nebeneinander, die wenig miteinander zu tun haben oder ein großes gesamtgemeindliches Miteinander mit deutlicher Schwerpunktsetzung.“ Die Entscheidung fiel für das zweite Modell.

Konkret sieht die neue Arbeitsteilung so aus: Pfarrer Riese ist als Seelsorger für die rund 4350 Gemeindeglieder in Gronau-Mitte zuständig, Pfarrerin Kuklinski für den Gronauer Süden (2200 Gemeindeglieder) und Pfarrer Bartkowski für den Gronauer Norden (3700). Inhaltlich neu ist aber, dass alle drei jeweils einen Funktionsbereich haben, für den sie die Hauptverantwortung tragen: Bartkowski für die Arbeit mit Kindern, Kuklinski für die Jugendarbeit und Riese für den Bereich Erwachsenen und Seniorenarbeit. Die Zuordnung bedeute freilich nicht, dass die Kollegen nicht auch – je nach Bedarf und Größe von Projekten – in anderen Bereichen mitwirken

Dass alle bereit sind, den neuen Weg mitzugehen, sei nicht selbstverständlich. „Ich bin dankbar, dass die Gemeinde das mitträgt“, sagt Riese. Und auch die neuen Kollegen machen deutlich: „Wir gehen mit auf dem Weg des Umbaus“. Respekt und Anerkennung zollen die Seelsorger in diesem Zusammenhang auch dem Presbyterium für seine Arbeit. „Nicht heulen, sondern handeln“ (Kuklinski), sei im Leitungsgremium die konstruktive Herangehensweise an Veränderungsprozesse gewesen. Riese beschreibt dieses Miteinander mit einem Bild: „Wir sitzen alle im selben Boot, müssen im gleichen Takt und in die gleiche Richtung rudern, wenn wir vorwärts kommen wollen.“

Bei allem Umbruch soll auch die neue Gemeindekonzeption nah an den Menschen sein. „Näher als Du glaubst“, lautet daher auch das Leitbild. Damit sei zum einen die Nähe Gottes gemeint, aber auch die Nähe zur Kirche, „die von vielen unterschätzt wird“ (Riese), weil wie selbstverständlich erwartet werde, dass in besonderen Lebenslagen (Taufe, Konfirmation, Hochzeit oder Tod) ein Pfarrer zur Stelle ist.

Dass auf Pfarrer (und Gemeinden) auch in Zukunft Herausforderungen warten, steht für Riese, Kuklinski und Bartkowski außer Frage. „Nachbarschaften entwickeln“, lautet etwa eine Aufgabe, bei der Gronauer Seelsorger auch Vertretungen in Gemeinden – von Ahaus bis Oeding – übernehmen sollen und umgekehrt. Umbruch, so scheint es, ist ein dauerhafter Prozess.