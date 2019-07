„Wir vom Pulse of Europe sind vor der Europawahl monatelang auf der Straße gewesen, haben Stände und Veranstaltungen durchgeführt, haben viele Aktionen gemacht, Schulen besucht, viel Engagement investiert für ein demokratisches und soziales Europa, gegen rechts. Mehr Demokratie , das hieß für uns: Stärkung des Parlaments, indem einer ihrer Kandidaten gewählt wird zum Kommissionspräsidenten und dass das Parlament Gesetzesinitiative erhält“, heißt es in einer Stellungnahme.

„Stattdessen ist nun wieder mal im Hinterzimmer gewürfelt worden, und eine Präsidentin vom Rat vorgesehen, die im Wahlkampf überhaupt nicht präsent war.“ Mit anderen Worten bedeutet das für die Pulse-of-Europe-Frauen: „Der Wähler kann wählen, aber seine Stimme muss nicht berücksichtigt werden.“

Das sei aus zwei Gründen besonders enttäuschend. Ausgerechnet Emmanuel Macron – von vielen als Spitzeneuropäer betrachtet – sei als erster aus dem Verfahren ausgestiegen und die hohe Wahlbeteiligung, für die Pulse of Europe sich immer stark gemacht hat („Was immer du wählst, wähle Europa“) sei für die Katz. „Will heißen: ob du wählen gehst oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle“, stellen die Frauen resigniert fest. Europa gegen „Rechts“ sei für sie das zweite wichtige Ziel des Engagements im Wahlkampf gewesen. Dass nun ausgerechnet auf die Staaten, die Europa abschaffen oder als Bollwerk gegen Migration etablieren möchten, besondere Rücksicht genommen werde, weil sie einen Mann nicht akzeptieren wollen, der Rechtsstaatlichkeit und demokratische Grundwerte anmahnt, sei „gar nicht mehr nachvollziehbar und muss uns erklärt werden. Das Gewicht dieser Staaten wird unverhältnismäßig gestärkt. Die Gefahr besteht, dass die neue Präsidentin gerade von diesen Staaten abhängig bleibt, wenn sie etwa bei ihrer Wahl deren Zustimmung braucht. Danach sieht es wohl aus.“

Für Pulse of Europe Gronau steht fest: „Wir sehen in diesen Vorgängen einen weiteren Schritt in die bereits vorhandene große Vertrauenskrise unserer Gesellschaft in die Politik und eine weitere Schwächung bürgerschaftlichen Engagements.“

Und was bleibt aus Sicht der Pulse-of-Europe-Frauen zu hoffen? „Das Parlament sollte die Situation nutzen und seine Zustimmung zur Wahl der Spitze davon abhängig machen, dass ihm mit sofortiger Wirkung ein Initiativrecht zugestanden wird und für die Zukunft die Ergebnisse der Europawahl bindend festgeschrieben werden für die Wahl der Kommissionsspitze.“