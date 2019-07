„Leicht gemacht, anzukommen“

„Gronau hat es mir leicht gemacht, hier anzukommen,“ sagt Willy Bartkowski . Er lobt die Offenheit und Herzlichkeit, mit der er von den Menschen in Stadt und Gemeinde empfangen wurde. Als Pfarrer in Ahaus kannte er die Nachbarstadt natürlich schon. Die Gronauer Gemeinde, die größte im Kirchenkreis – sei aber, als er in den 1990er-Jahren in den Kirchenkreis nach Ahaus kam, für ihn „als Pfarrer in der Diaspora“ und einer Flächengemeinde „immer eine andere Welt gewesen“. Das habe für die personelle Besetzung, aber auch für die Ausstattung mit Immobilien gegolten.

Inzwischen ist Bartkowski Gronauer: Seine beim Antritt der Vertretungsstelle geschilderten Pläne, in Ahaus wohnen zu bleiben, hat er über Bord geworfen, wohnt jetzt am Wackengoorweg. Und fühlt sich in Gronau wohl. „Die Stadt hat viele schöne Ecken“, sagt er, erlebt aber auch die Gronauer, die diese Schönheiten gern auch mal aus den Augen verlieren und/oder kleinreden.

Als „äußerst freundlich“ hat er auch die bisherigen Kontakte im Rahmen der Ökumene – sei es im Kreis der Seelsorger, an Schulen, im Ökumenekreis oder beim Miteinander der Konfessionen im anderen Rahmen empfunden, wie er sagt. Im Dialog mit den anderen Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften vor Ort will er weitere und neue Akzente setzen.

Die „Offenheit, Freundlichkeit und lebendige Vielfalt“ am Ort beeindrucken auch Sabine Kuklinski an Gronau. Und: „Je länger ich hinschaue, desto mehr Schönes entdecke ich“, sagt sie. Sie wohnt demnächst im Obergeschoss des ehemaligen Pfarrhauses der Erlöserkirche. „Mein Mann trägt das mit“, sagt sie. Das gemeinsame Zuhause in Dülmen („unsere Altersvorsorge“) soll zwar nicht aufgegeben werden, aber beide mit der neuen Situation gut leben.

Dass die Neuen nicht in Pfarrhäusern wohnen, sehen die Seelsorger nicht als Nachteil: „Wir wohnen gut verteilt über das Gemeindegebiet“ findet Kuklinski. Die bestehenden Pfarrhäuser sollen jetzt von der Kirchengemeinde vermietet werden.

Übrigens: Dass beide Kollegen sich aus der Vertretung heraus um die Pfarrstellen in Gronau beworben haben, sieht Riese als etwas Besonderes an: „Ein schöneres Kompliment kann eine Gemeinde nicht bekommen.“