„Nicht bei ersten Hürden aufgeben“

Den Stein ins Rollen gebracht hatte Mechthild Große Dütting ( SPD ) im Mai, als sie bei der Diskussion über die Umbaupläne für die Euregioschule (Standort Gasstraße) feststellte, dass dort – trotz Millioneninvest – kein Aufzug vorgesehen ist. Die Verwaltung hielt dagegen, dass – mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen – nicht jeder Schulstandort mit Aufzügen auszustatten seien. Konkret wurde darauf verwiesen, dass Barrierefreiheit für Inklusionsschüler am Standort Gronau gegeben sei. Im Übrigen sei im Fall des Falles auch zu prüfen, ob betroffenen Schülern nicht auch durch innerschulische Maßnahmen der Zugang zu relevanten Unterrichtsräumen ermöglicht werden könne.

Das sehen Eltern offenbar ganz anders, wie aus einem inzwischen im Rathaus vorliegenden Antrag der Schulpflegschaft der Eper Euregioschule hervorgeht. Darin wird die Ausstattung beider Schulgebäude mit den notwendigen Aufzügen gefordert. Die Gründe dafür machte Mechthild Odenbach (Vorsitzende der Schulpflegschaft) im Hauptausschuss deutlich. Sie verwies unter anderem auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Die sei 2009 auch von Deutschland ratifiziert worden. Damit habe sich die Bundesrepublik verpflichtet, sicherzustellen, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt Zugang zu integrativem Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen haben. Auch die Stadt, so Odenbach weiter, habe in ihrem Inklusionsplan festgeschrieben, „dass die umfassende Realisierung des Inklusionsgedankens als eines der elementaren Ziele der eigenen Schulentwicklungsplanung“ verstanden werde. Der Mitarbeit der Eltern werde für das Gelingen von Inklusion zudem ein hoher Stellenwert beigemessen.

Für Aufzüge spreche auch, dass es heute bereits eine Schülerin mit ausgeprägtem Herzfehler an der Eper Gesamtschule gebe. Betroffen sein von Behinderung könnten künftig aber auch Lehrer und/oder andere Kinder, deren Eltern sich bewusst für die Euregioschule entschieden haben. Odenbach: „Endet der Elternwille beim Auftreten einer Behinderung?“

Die Schulpflegschaftsvorsitzende weiter: „Durch die Konvention von 2009 ist Inklusion ein Menschenrecht. Dieses umzusetzen wird nur gelingen, wenn wir nicht bei den ersten Hürden aufgeben.“ An der Euregio-Gesamtschule würden aktuell fast zehn Millionen Euro investiert, „aber die Kosten für einen Aufzug, die nur einen Bruchteil ausmachen, sollen gespart werden?“

Norbert Ricking (SPD) und Udo Buchholz (GAL) betonten, den Antrag der Eltern im weiteren Verfahren „wohlwollend“ begleiten zu wollen. Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick wies auf die Notwendigkeit hin, das Problem als Gesamtpaket für alle Schulen zu betrachten. Zu klären sei auch: „Welchen Standard wollen wir haben und wollen wir ihn auch an jedem Standort?“

Stephan Strestik (Pro Bürgerschaft/Piraten) indes drängte auf eine „zügige Entscheidung für diese Schule“, statt den Vorgang in der Breite zu problematisieren. Gabi Drees (fraktionslos) verwies auf den „ganz erheblichen Kostenaufwand“ und regte an, statt der Aufzüge auch günstigere Alternativlösungen in die Betrachtung einzubeziehen. Josef Krefter (CDU), Erich Schwartze (FDP) und Jörg von Borzyskowski (UWG) sprachen sich für eine umfassende Analyse des Ist-Zustandes durch die Verwaltung aus. Erst auf einer solchen Grundlage habe die Politik Entscheidungsparameter.

Die Detailberatungen sollen im Herbst die Fachausschüsse führen.