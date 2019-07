Rund 60 Anwohner des Bögeholds nahmen am Freitag an einer Informationsveranstaltung der Stadt im Wirtschaftszentrum teil. Bürgermeister Rainer Doetkotte und Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick stellten dabei zunächst die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für das Projekt vor. Je nach Variante könnten auf den heutigen Grünflächen westlich der Eichenhofstraße 32 bis 59 neue Wohnungen und auf dem Areal der Andersen-Schule 32 bis 35 Wohnungen plus betreutes Wohnen für Senioren entstehen. Eine politische Vorfestlegung gebe es bisher nicht, so Doetkotte.

Das Ansinnen der Stadt, durch Verdichtung neuen Wohnraum zu schaffen, stieß bei den Bürgern durchaus auf Verständnis – aber: „Das ist der falsche Platz dafür“, so Christiane Nitsche , Anliegerin und Sprecherin der Bewohner. Sie nannte mehrere Gründe, die dagegen sprechen: „Das Viertel ruht auf einer Tonschicht“, schon heute seien die Keller bei Starkregen voll. „Wo soll das Wasser hin, außer in unsere Keller?“, fragte sie mit Blick auf neue Bauten, die die versiegelte Fläche nahezu verdoppeln würden. Zudem habe die Grünfläche an diesem Standort als „grüne Lunge“ eine extrem wichtige Funktion, leide das Quartier an der Enscheder Straße doch ganz besonders unter „Dreck, Feinstaub oder Verkehr“. „Wir wollen diesen Park erhalten. Und zwar koste es, was es wolle“, klang bei Nitsche durchaus der Wille zum Widerstand mit. „Sie werden hier nicht einen finden, der bereit ist, diesen Park zu opfern!“

Künftige Bewohner des Areals würden diesen grünen Freiraum nach Umsetzung der Planung nicht mehr erleben, „weil er dann nicht mehr da ist“. Und, auch das machte Nitsche deutlich: „Man muss keine prophetische Gabe haben, um sich vorzustellen, dass die, die neu ins Quartier kommen, nicht mit offenen Armen empfangen werden“, prognostizierte sie sozialen Zündstoff. Das Stadtviertel habe im Übrigen auch stadtgeschichtliche Bedeutung, verwies Nitsche auf die Entstehung nach dem Krieg als Zeichen in Richtung Niederlande.

„Wir sind keine Wutbürger“, betonte sie aber auch, das Engagement der Anlieger nicht misszuverstehen. Auch sie seien an einer sinnvollen Entwicklung interessiert, die dem Viertel zu Gute komme. Westlich der Eichenhofstraße bedeute das, Park und Spiel-/Bolzplätze zu erhalten. Für die Andersen-Schule heiße es: „Entwickeln und bebauen – ja. Aber so, dass es sich in die Siedlung einfügt.“

„Mit Magenschmerzen“ sehe er, dass eine mögliche Bauleitplanung im beschleunigten Verfahren erfolgen könne, so der Rudolf Souilljee, Vorsitzender des NABU-Kreisverbandes. Er plädierte dafür, das Quartier sorgfältig auf geschützte Tiere und seltene Pflanzen zu untersuchen. Anlieger berichteten in diesem Zusammenhang von einer Fledermaus-Population und Saatkrähen-Nestern. Der Stadtbaurat hielt dagegen, dass auch im beschleunigten Verfahren Umweltverträglichkeitsuntersuchungen stattfinden.

In der rund zweistündigen Debatte wurden dann weitere Argumente gegen das Vorhaben ins Feld geführt: Die Bandbreite reichte von der aktuellen Klimaschutzdebatte, angesichts der es sich verbiete, die „ökologische Nische“ Bögehold (eine Anliegerin) für die Wohnraum-Verdichtung zu nutzen. Andere Redner kritisierten, dass die in den Plänen dargestellte neue Wegeführung nicht mit der heutigen „Allee“ übereinstimme, für die neue Bebauung also ein Großteil der Bäume fallen müsse. Eingebracht wurde auch die Idee, auf dem Areal der Andersen-Schule eine neue Grundschule zu errichten. Für Stadtjugendring und Schülerparlament forderte Wolfgang Lobjinski den Erhalt von Baum- und Grünbestand, sowie den Erhalt der Spielplätze, die es attraktiver zu machen gelte.

Werner Bajorath (SPD), Robert Brandt (Linke) oder Gabi Drees (fraktionslos) – ließen in ihren Beiträgen erkennen, dass sie die Anlieger der Bürger sehr wohl nachvollziehen und in ihre politische Bewertung einfließen lassen wollen.

Die Debatte zwischen Anliegern und Politik/Verwaltung geht bereits am Montag weiter. Für 17 Uhr haben die Anlieger zum Treffen vor Ort (Standort Andersen-Schule) geladen.