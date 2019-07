Brand in der Elisabethstraße

Gronau -

Zu einem Wohnungsbrand an der Elisabethstraße ist am späten Freitagnachmittag die Feuerwehr ausgerückt. Gegen 18.15 Uhr kam es in der Küche eines Wohnhauses aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer. Die Wehr war binnen weniger Minuten mit einem Großaufgebot an Kräften und Fahrzeugen vor Ort. Der Brand wurde gelöscht anschließend lüftete die Wehr das stark verrauchte Gebäude. Nach Angaben der Polizei führten noch am Freitagabend Ermittler der Kriminalpolizei weitere Untersuchungen an der Brandstelle durch. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Der Heerweg war vorübergehend im Bereich der Elisabethstraße gesperrt.