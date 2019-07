Er wollte nur seinen Lottoschein abgeben. Jetzt hat er einen guten Grund, auf Glück im Spiel zu hoffen: Auf einem Parkplatz an der Albrechtstraße ist am Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr der Pkw (Mercedes B-Klasse; Diesel) eines 75-jährigen Gronauers in Brand geraten. Zeugen bemerkten das Feuer, als der Fahrer gerade in einer Lotto-Annahmestelle war. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Fahrzeug mit Wasser und Schaum – zu retten blieb dennoch nicht viel, weil Flammen und Rauch Schaden im Inneren des Wagens anrichteten. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort ist vermutlich ein technischer Defekt Ursache für den Brand. Den Schaden schätzen Polizeibeamte auf rund 10 000 Euro.