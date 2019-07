Fünf Jahre ist es her, dass das Café KIZ am Kurt-Schumacher-Platz 1 eröffnet hat. Das wurde nun mit einem großen Frühstücksbüfett und einem Konzert gefeiert. Damals wie heute sorgte die Band „Old Friends“ für Stimmung.

Das Fünfjährige wurde gefeiert, dabei ist das Café KIZ schon älter. Begonnen hatte alles im Sommer 2005. Damals wurde das KIZ in der Bahnhofsstraße eröffnet. „Es war noch etwas Besonderes in der Innenstadt einen Treffpunkt für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Schnell lief das Konzept gut und die Räume wurden zu eng“, berichtet Katrin Böhm , heutige Leiterin des Cafés.

Daraufhin gab es den Umzug in das ehemalige „Le Plateau“ am Kurt-Schumacher-Platz. „Heute bieten wir ein inklusives Café, in dem jeder willkommen ist. Wir haben Kaffee-Spezialitäten, Kuchen und Snacks zu fairen Preisen. Zudem kann üppig gefrühstückt werden. Hier soll Inklusion gelebt werden, Menschen mit und ohne Behinderung in Kontakt kommen“, sagt Böhm, die sich auf die kommenden Jahre freut: „Wir sind hier fest verankert, akzeptiert und pflegen gute Kontakte in die Nachbarschaft.“