Mietlinge sind jetzt zu Hause

Aber als normale Mietlinge, die nur Dienst nach Vorschrift leisten, hätten die beiden sich nicht verhalten, so Ohmann . Stattdessen hätten sie sich aktiv in die Gemeindearbeit und in der presbyterialen Arbeitsgruppe „Gemeindekonzeption“ eingebracht. „Gerade euer Blick von außen und die Freiheit, nicht aus der Vergangenheit heraus das Neue zu denken, hat den Prozess der Konzeption befruchtet und beflügelt“, lobte Ohmann.

Am Sonntag führte Superintendent Joachim Anicker Pfarrerin Sabine Kuklinski in die zweite Pfarrstelle und Pfarrer Willy Bartkowski in die dritte Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Gronau ein. In seiner Ansprache betonte er: „Es ist gut, dass diese Gemeinde jetzt wieder ein festes Pfarrteam hat, das gemeinsam an einem Strang zieht, das mit dem Presbyterium von der Mitte her im Geist der Einigkeit für die Gesamtgemeinde denkt und arbeitet und sich den nicht geringen Herausforderungen stellt.“

Im Besonderen dankte er Pfarrer Uwe Riese, der in all den Jahren der Veränderungen die Fäden fest in der Hand und immer Kurs gehalten habe. Mit anhaltendem Beifall bekundete die Gemeinde Zustimmung und Dank.

In ihrer anschließenden Predigt ging Pfarrerin Sabine Kuklinski auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn ein: Während der jüngere Sohn sein Erbe verprasst und vollkommen mittellos reumütig zum Vater zurückkehrt, hat der Ältere immer beim Vater gearbeitet. Ihn ärgert maßlos, dass der Vater den Jüngeren mit einem großen Fest willkommen heißt. Kuklinski bezeichnete dieses Verhalten als „selbstgerecht“ und stellte eine andere Denkweise vor: Der Ältere könne doch sagen, dass er nicht so viel gewagt habe wie der Bruder und nun an seiner Lebensfreude teilhaben möchte. Der Jüngere könne seinerseits wertschätzen, dass der ältere Bruder Halt gefunden habe und er nun an dessen Gewissheit und Beständigkeit teilhaben möchte. „Gottes Gerechtigkeit ist anders als unsere“, so Kuklinski, „seine Liebe ist grenzenlos. Seine Gnade können wir nicht verdienen, nur annehmen.“

Pfarrer Willy Bartkowski sprach vor dem Hintergrund des ersten Gebotes und der „Anbetung des goldenen Kalbes“ von der „Verirrung, den einen unsichtbaren Gott durch das Sichtbare zu ersetzen“.

Von vielerlei Seite werde propagiert, dass das wahre, ehrliche Leben das sichtbare, das diesseitige sei. Aber so fragt er: „Wie hält man es eigentlich aus, als Mensch mit Gewissen, dem Diesseits wirklich ins Auge zu schauen? Gibt es wirklich ein Leben ohne Glauben an das, was uns nicht verfügbar ist, ohne Hoffnung auf Besserung, auf Veränderung, zuletzt auf Hoffnung in dem, was die Bibel wirkliches, ewiges Leben nennt?“

Pfarrer Uwe Riese eröffnete den Grußwortreigen. Er sprach sich für eine weitere offene, ehrliche und kollegiale Zusammenarbeit aus. Darüber hinaus dankte er dem Presbyterium, das mitarbeite, den Kurs zu halten und dabei große Belastungen auf sich nehme.

Bürgermeister Rainer Doetkotte stellte Gemeinsamkeiten zwischen Kirchengemeinde und Kommune fest. So komme es bei der Gestaltung der gemeinsamen Lebenswelt bei beiden auf Vertrauen, wechselseitige Anerkennung und Wertschätzung an. Zur Einführung wünschte er den beiden Pfarrern, „dass sich göttliche Nähe in Ihrer Entdeckerfreude, Begeisterungsfähigkeit und Gestaltungslust zeigt.“

Zahlreiche weitere Grußworte schlossen sich an. Besonders „kurz und knackig“, so der Wunsch von Riese, hielten es die beiden katholischen Pfarrer Thorsten Brüggemann und Michael Vehlken, indem sie sagten: „Herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit!“

Aufgelockert wurde der Grußwortreigen durch drei Lieder des Kirchenchors und einige Sketche der Seniorentheatergruppe unter der Leitung von Martina Eckstein-Linke. Der Ev. Posaunenchor von 1886 übernahm die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes.