Zu einem Flächenbrand an der Zollstraße musste am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Auf einer Grünfläche im Bereich des Kreisverkehrs an der Bahnunterführung war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Rund 200 Quadratmeter Wiese standen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, Menschen kamen bei diesem Feuer nicht zu Schaden.