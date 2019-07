Grundschüler im Wald auf Entdeckungsreise

Forscher-Mobil an der Lindenschule

Gronau -

Kinder stellen Fragen, sind interessiert, neugierig und möchten am liebsten alles selbst hautnah erforschen. Zum Forschen und Experimentieren gehören vor allem der Spaß am Ausprobieren und das Entdecken von Phänomenen. Dabei geht es nicht um „richtig“ oder „falsch“, sondern um die Beobachtungen selbst. Genau diese machten gestern 20 Mädchen und Jungen der Übermittagsbetreuung der Lindenschule, die von 13.45 bis 15.45 Uhr das Forscher-Mobil der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Hagelsweg besuchten.