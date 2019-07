Eine gute Gemeinschaft seit 15 Jahren

Gronau -

Die Initialzündung erfolgte 2003 während der grenzüberschreitenden Landesgartenschau in Gronau und Losser. Damals wurde eine traditionelle Bauernhochzeit gefeiert. Der Gronauer Heimatverein stellte eine Trachtengruppe. Die Losseraner waren mit einer Trachtentanzgruppe dabei. Das kam bei den Gronauern gut an. Darum fiel schnell der Entschluss: „Das machen wir auch“, waren sich einige Gronauer Heimatfreunde einig. Gesagt – getan. Ein Jahr später trat die neue Tanzgruppe schon bei einem Besuch in Gronaus englischer Partnerstadt Bromsgrove auf. 15 Jahre ist das nun her. Dieses kleine Jubiläum will die Gruppe am morgigen Mittwoch mit einem Frühstück im KIZ begehen. Anschließend – gegen 11 Uhr – wird die Gruppe auf dem Kurt-Schumacher-Platz einige Tänze öffentlich aufführen.