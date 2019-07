„Ich würde es wieder tun“

Dass sich in den Jahrzehnten ihrer Tätigkeit in der Pädagogik, gerade in der früher so genannten Sonderschulen, den heutigen Förderschulen, viel geändert hat, wurde von verschiedenen Rednern thematisiert. Reiner Breder, Gronauer Abteilungsleiter des Schulträgers Wittekindshof, erinnerte daran, dass früher auf „Disziplin“ geachtet wurde und heute „Kretivität“ im Vordergrund stehe.

Der Lehrerchor ließ etwas Wehmut durchblicken: „Wir danken Dir für all die Jahre . . . Du wirst schon jetzt vermisst.“ Warum das so ist, veranschaulichte die Laudatio von Jörg Hunschede. Er hob hervor, dass Thier-Mechelhoff jeden einzelnen ihrer Schüler jederzeit im Blick gehabt habe. „Du warst immer nahe bei den Schülern.“ Er würdigte auch ihre Nähe zum Kollegium: „Deine Tür war für uns immer offen.“ Annette Busjan überbrachte den Dank der Schulpflegschaft: „Was Sie geleistet haben, darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben.“ Ihr schloss sich der Förderverein mit dem Sprecher Uwe Kronenfeld an.

Breder hob hervor, dass die Schulleiterin die Selbstständigkeit ihrer Schule nach innen und außen bewahrt habe, andererseits aber immer in Loyalität zum Schulträger gestanden habe. „Sie haben immer die Gesamtentwicklung im Blick gehabt.“ Es sei auch ein Verdienst der bisherigen Direktorin gewesen, die Pläne für den Schulneubau anzuschieben.

In besonderer Weise machte der theologische Leiter des Wittekindshofs, Pfarrer Prof. Dr. Dierk Starnitzke, den Dank des Trägers, aber auch den der bundesweiten Diakonie deutlich: Er durfte Jutta Thier-Mechelhoff mit dem Goldenen Kronenkreuz auszeichnen, der höchsten Ehrung, die von der Diakonie verliehen wird. Zuvor hatte er die Verwurzelung von Thier-Mechelhoff in ihrer Heimat zwischen Münster und Gronau hervorgehoben und betont, wie sehr sie sich für die Stärkung interkultureller Kompetenzen in ihrem Arbeitsbereich eingesetzt habe.

Die Grüße der Stadt Gronau überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Christian Post, der sich beeindruckt zeigte, mit welchen Emotionen und mit Empathie die Schulleiterin am Freitag ihren letzen Schülerjahrgang verabschiedet habe. Ulrike Elkemann, beim Kreis Borken für die Schulaufsicht der Förderschulen zuständig, konnte sich gut daran erinnern, wie sie vor vielen Jahren als junge Lehrerin Thier-Mechelhoff kennengelernt hat, die ihr mit guten Ratschlägen geholfen habe.

Mit launigen Worten dankte Thier-Mechelhoff allen, mit denen sie zusammenarbeiten durfte. Überspitzt skizzierte sie, wie sie wohl gelegentlich in Bad Oeynhausen ob ihrer Hartnäckigkeit auch kritisch gesehen wurde. Aber: „Selber schuld, Ihr habt mich ja geholt.“

Als eigentlich alles gesagt war, bat Reiner Breder Jutta Thier-Mechelhoff und Jörg Hunschede nach vorne. Zur „Staffelübergabe“. So wurde auch symbolisch deutlich, dass der bisherige Stellvertreter der Nachfolger sein wird. Thier-Mechelhoff: „Du wirst es gut machen, und du wirst es besser machen.“