Hengelo -

Ein Großbrand hat am frühen Montagmorgen die katholische Mutter-Teresa-Kirche in Hengelo zerstört. Das 1997 errichtete Gebäude brannte völlig aus. Lediglich die Kirchenglocke wurde gerettet. Einige benachbarte Wohnhäuser wurden ebenfalls leicht beschädigt. Anwohner mussten ihre Häuser aus Sicherheitsgründen vorübergehend verlassen. Niemand wurde verletzt, so die Feuerwehr Twente.