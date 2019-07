Für das brachliegende Areal der ehemaligen Hans-Christian-Andersen-Schule wird darin der Erhalt des Baumbestandes ringsum und – wenn schon der Fortbestand als Grünfläche nicht möglich ist – eine Bebauung mit Reihenhäusern gefordert. Klar formuliert haben die Anlieger auch ihre Vorstellungen für den Bereich westlich der Eichenhofstraße: „Abbruch der Bauplanung und kompletter Erhalt der Grünfläche in ihrer jetzigen Form“ lautet hier das Bürgerbegehren.

Rund 60 Anlieger nahmen am Montag an dem Treffen teil, das vor allem auch dazu diente, Bürgermeister und Vertretern von Fraktionen und Parteien den Ist-Zustand im Wohnquartier zu zeigen und für den Erhalt der ökologischen Nische zu werben. „Das ist doch hier unser Garten“, brachte es eine Anliegerin beim Rundgang auf den Punkt. Vor allem die Grünflächen westlich der Eichenhofstraße würden als Spiel- und Begegnungsraum für Jung und Alt genutzt. „Ein wunderschöner Flecken Grün“, so Christiane Nitsche , die als Sprecherin der Anlieger in die Rolle der Frau Bögehold schlüpfte – jener mutigen Frau eines Amtmannes, die sich während der Franzosenzeit den Truppen entgegenstellte und damit eine Bombardierung Gronaus verhinderte. „Der gesunde Menschenverstand sagt doch, dass das hier so bleiben müsste“, sagt Nitsche, während die Gruppe von Anliegern und Politikern unter Bäumen steht. Jahrzehnte alte Bäume, Fledermäuse und andere Tiere hätten hier – wie die Menschen des Quartiers – einen Rückzugsort, der Staub, Dreck, Lärm und Verkehrsbelastung der nahen Enscheder Straße vergessen lasse.

Den Gedanken, „dass hier etwas gefällt werden könnte“, mag eine Anliegerin gar nicht zu Ende denken. Und bei einer Realisierung der städtischen Pläne wäre das zwangsläufig der Fall, wie die Anlieger inzwischen selbst ermittelt haben. Sie haben den Baumbestand und die Pläne der Verwaltung übereinandergelegt – auf einem Plan markieren rote Punkte all die Bäume, die unter die Säge kommen würden. „Und das sind jede Menge“, so einer der Bögehold-Bewohner.

Blick auf das Areal der ehemaligen Hans-Christian-Andersen-Schule an der Eichenhofstraße. Foto: Klaus Wiedau

Bürgermeister Rainer Doetkotte betont – wie auch schon bei der Vorstellung der Planungen im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Stadt vor einigen Tagen, dass es sich um keine konkrete Planung, sondern lediglich um eine Machbarkeitsstudie handle. Der Stadt sei daran gelegen, frühzeitig mit den Bürgern darüber ins Gespräch zu kommen. Und er sagt zu, die Kritikpunkte der Bewohner mit in die Beratungen zu nehmen. Das wollen auch die Politiker von Parteien und Fraktionen tun, wie sie betonen.

Dass es den Anliegern ernst ist mit ihrem Widerstand, wird auch bei diesem Treffen deutlich. Die Bewohner wissen sehr wohl, dass die Stadt für ihr Gebiet eine Entwicklung in zwei getrennten Bebauungsplanverfahren vorsieht – eines für den Bereich der Andersen-Schule und ein zweites für den Bereich westlich der Eichenhofstraße. „Aber wir ziehen an einem Strang“, lässt Frau Bögehold (alias Christiane Nitsche) keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Anlieger sich in vielen Fragen einig sind. Das sei überhaupt das einzig Gute an dem Projekt: Das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Vernetzung der Menschen im Quartier, so Nitsche, seien durch den Protest gegen die Pläne der Stadt gewachsen.