Digitalpakt Rathaus auf der Tagesordnung

Im Alltag der meisten Bürger ist die Digitalisierung längst angekommen: soziale Netzwerke nutzen, online einkaufen, Bankgeschäfte erledigen oder mit der eigenen Krankenkasse kommunizieren. Im Dialog mit dem Rathaus ist das Angebot der digitalen Dienstleistungen indes noch überschaubar – ein paar Urkunden können online beantragt werden, eine Reihe von Formularen online ausgefüllt, am Ende aber nur ausgedruckt werden. Bürgermeister Rainer Doetkotte will das ändern: Im Hauptausschuss hat er den Auftakt zum „Digitalpakt Rathaus Gronau“ vorgelegt. Morgen beschäftigt sich der Rat damit.

„Wir dürfen den Anschluss nicht verpassen“, so Doetkotte. Jeder nutze inzwischen die neuen, digitalen Möglichkeiten privat sehr intensiv. „Und die Bürger fordern es täglich bei uns ein. Die erwartete Rückmeldedauer wird immer kürzer“, so Doetkotte. Hinzu komme, dass Digitalisierung heute nicht mehr allein auf Datenverarbeitung und Automatisierung reduziert werden dürfe, sondern insbesondere auch die Kommunikation zwischen Stadt und Bevölkerung betreffe.

Um dieses Ziel zu erreichen, will Doetkotte die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in einer neuen Einheit („Büro des Bürgermeisters“) bündeln. Hier sollen dann alle Themen – von der klassischen Pressearbeit über die Erstellung von Grußworten, die Betreuung der städtischen Homepage bis hin zu Städtepartnerschaften, Verwaltungsmarketing und Corporate Identity – zusammengeführt werden. Doetkotte schlägt dem Rat vor, für die Aufgabenerfüllung eine „schlagkräftige Einheit“ und zwei neue Stellen zu schaffen. Durch Umstrukturierungen im Vorstandsbereich des Bürgermeisters ergeben sich neue Aufgabenzuschnitte in den Bereichen Personal und Organisation und Zentraler Bürger- und Rathausservice. Im letztgenannten Bereich soll für den Aufgabenbereich „Rat und Wahlen“ eine weitere (halbe) Stelle geschaffen werden. 2019 hätten diese Veränderungen noch keine finanziellen Auswirkungen, in den Folgejahren aber schlagen die neuen Stellen und die Sachkosten des Bereiches mit rund 190 000 Euro zu Buche.

Komplett neu geschaffen werden soll auch die Stabsstelle Digitalisierung. „Es lässt sich feststellen, dass Gronau auf viele Verwaltungen (auch im Kreis Borken) im Bereich der Digitalisierung bereits jetzt einen Rückstand von vielen Jahren hat, was zu ‚Folgeproblemen‘ führt“, heißt es dazu im Beratungspapier für die Politik. Andere Kommunen sind in Sachen Digitalisierung offenbar schon seit zehn Jahren unterwegs – mit der Folge, dass Gronau in einzelnen Bereichen – etwa dem Datenmanagementsystem – mit anderen Städten nicht zusammenarbeiten kann. Doetkotte plädiert deshalb dafür, die Stelle für einen Digitalisierungsmanager (CDO) zu schaffen, um mit ihm „für uns wichtige Meilensteine im Rahmen einer auf unsere Stadt auszuarbeitenden Strategie“ festzulegen. Auch für diesen Bereich ist die Schaffung von zwei neuen Vollzeitstellen und die Einrichtung eines eigenen Budgets vorgesehen. Finanzielle Auswirkungen hat diese Veränderung im Jahr 2019 nicht, in den Folgejahren allerdings schlagen das Budget (100 000 Euro) und die Personalkosten mit rund 580 000 Euro auf den Haushalt durch.

In einer ersten Stellungnahme sahen Sprecher der Fraktionen im Hauptausschuss die geplanten Veränderungen als gut und sinnvoll an. Entscheidungen wurden aber nicht getroffen, die soll am Mittwoch der Rat treffen.