Nun gut: Es waren am Montag noch nicht ganz 100 Tage, seit Rainer Doet­kotte sein Amt als Bürgermeister angetreten hat. Erst am morgigen Donnerstag ist die „Schonfrist“ zu Ende, die jedem Neuling im Amt zugestanden wird. „Die Zeit ist wie im Flug vergangen“, sagte Doetkotte am Montagabend in „Duesmanns Spinnerei“.