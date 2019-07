Über 60 Personen haben am Mittwoch im Vereinsheim des TV Gronau am Aktionstag „Bewegt älter werden“ teilgenommen. Nach der Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden des TV Gronau, Bernd Arentzen , startete das Mitmachprogramm mit einer kleinen Aufwärmgymnastik, heißt es in einer Mitteilung des Turnvereins.

Mathias Frings und Margot Haupt berichteten von ihrer Arbeit im Seniorenbeirat und beantworteten zahlreiche Fragen.

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, verschiedene Sportarten kennenzulernen. Die Palette reichte von A wie Alltags-Trainings-Programm über S wie Seniorentanz (ATP) bis Y wie Yoga.

Dass es nie zu spät ist, mit dem Sport anzufangen, vermittelte Susanne Klüsekamp den Interessierten im Kraftraum des Vereinsheims. Und bei gymnastischen Übungen kam sogar der Rollator als Sportgerät zum Einsatz.

„Es kommt nicht nur darauf an, wie alt wir werden, sondern auch wie wir alt werden“ zitierte Susanne Klüsekamp zum Ende der Veranstaltung Prof. Dr. Ursula Lehr und verwies auf die neuen Kurse, die im September beginnen. „Durch unser breit gefächertes Angebot möchten wir viele ältere Menschen erreichen und ihnen die Freude an der Bewegung vermitteln.“

Ein schwungvoller Sitztanz mit allen Beteiligten beendete die Veranstaltung.

Weitere Informationen und Anmeldungen zu den neuen Kursen beim TV Gronau unter ✆ 02562 21155.