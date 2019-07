Groß-Holtick reagierte mit dieser Aussage in der jüngsten Ratssitzung auf eine Anfrage von Marita Wagner ( Die Linke ), die genau auf diese Fragen Antworten erbeten hatte. Bisher gibt es lediglich einen Grundsatzbeschluss aus dem Jahre 2017.► Demnach soll die Kernverwaltung der Stadt an drei Standorten (Rathaus, Rathaus-Neubau an der Bahnhofstraße und Amtshaus Epe ) untergebracht werden soll. Mit dem Neubau an der Bahnhofstraße sollte allerdings bereits in diesem Jahr begonnen werden – ein Ziel, das sich nicht mehr erreichen lässt.

► Parallel zum Neubau des Teilstandortes an der Bahnhofstraße soll, so der Beschluss 2017, ein architektonischer Wettbewerb zur Sanierung des denkmalgeschützten Deilmann-Rathauses durchgeführt werden.

► Daneben wird – so der Beschluss aus dem Jahre 2017 – angestrebt, die Stadtbücherei im Gebäude Drio III unterzubringen und auf den dann freiwerdenden Flächen in der „Brücke“ Arbeitsplätze für Rathaus-Mitarbeiter zu schaffen.

► Die Sanierung des Rathauses soll nach den Ratsvorgaben aus 2017 erst beginnen, wenn der Teilneubau an der Bahnhofstraße fertig ist.

Aktuell arbeite die Verwaltung an der Konkretisierung dieser Beschlüsse. Der Rat soll im Herbst mehr erfahren.