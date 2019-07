„Unsere schönsten Sommerhits“, verspricht Bassist Mirco Haupt. „Von ‚Summertime‘ über ‚Ain‘t No Sunshine‘ bis zu ‚Summer In The City‘.“ Die Timeless-Männer sind ihrer Richtung treu geblieben. Sie stehen nach wie vor für gnadenlose Partymucke mit Titeln aus den 60er- bis 80er-Jahren, sind aber immer auch für musikalische Überraschungen gut, die sie ins Programm einbauen.

Karten für das Special gibt es für zehn Euro beim Rock‘n‘Popmuseum und auf der Homepage des Museums. Auch an der Abendkasse sind Tickets zu haben.