Gronau -

Mit scheinbar schwersten Verletzungen ist am Freitagnachmittag ein 55-jähriger Ochtruper nach einem Unfall auf der alten B 54 (L 510) in die Klinik nach Enschede geflogen worden. Später meldete der Mann sich jedoch bei der Polizei und gab an, doch nur leicht verletzt worden zu sein.