Fridays for future-Demonstration in Gronau

Gronau -

Von Guido Kratzke

Sie waren zwar schon mehr, sind aber immer noch laut: Am Freitag haben die Organisatoren der Fridays for future-Demonstration sogar gewartet, bis die Zeugnisse übergeben und die Ferien offiziell gestartet waren. Ihre Botschaft an die Politik ist eindeutig.