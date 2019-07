Besser ohne Rauchzeichen

Viele Jugendliche beginnen im Alter von zwölf bis 14 Jahren, mit dem Rauchen zu experimentieren. Genau dort setzt der Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ an. Er richtet sich an Schulklassen, die sich entscheiden, für ein halbes Jahr rauchfrei zu bleiben. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt und ist die wohl größte schulische Maßnahme der Tabakprävention in Deutschland. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Jugendliche, die früh mit dem Rauchen beginnen, auch als Erwachsene häufig dabei bleiben. „Bisherige Erfahrungen zeigen, dass dieses Projekt unseren Schülerinnen und Schülern eine gute Gelegenheit bietet, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen“, sagt Nina Berger von der Fachstelle Suchtvorbeugung im Kreis Borken.

„Durch ,Be Smart‘ wird nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) der Raucheinstieg von jährlich fast 11 000 Schülerinnen und Schülern bundesweit vermieden“, sagt Hessel. Damit Jugendliche erst gar nicht mit dem Rauchen beginnen, sei es also wichtig, das Thema Nichtrauchen in die Schulen zu bringen und für Jugendliche attraktiv zu machen.

Die Begleitung erfolgte durch das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung IFT-Nord. Dabei gilt: Wenn mehr als zehn Prozent der Schüler einer Klasse rau-chen, scheidet die Klasse aus dem Wettbewerb aus.

Unterstützt wird „Be Smart – Don’t Start“ auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), der Deutschen Krebshilfe, der Deutschen Herzstiftung und der Deutschen Lungenstiftung.

Im November geht der Wettbewerb wieder in eine neue Runde. Weitere Infos gibt es online.