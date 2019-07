Podestplatz gesichert

Patrick Töns ging als erster an den Start. Er absolvierte die 500 Meter Schwimmstrecke innerhalb von 7:34 Minuten und sicherte dem Team vorerst den fünften Platz. Arnoud Asbroek bestritt die 20 Kilometer Radstrecke und kam nach 34:22 Minuten in die Wechselzone, in der bereits Christoph Flucht auf sein Startsignal wartete. Zu diesem Zeitpunkt hieß es für das Team Platz sieben. Christoph Flucht bewältigte die Laufstrecke über sechs Kilometer in 23:48 Minuten und kämpfte sich gegen seine Mitstreiter bis zum Podestplatz für das Team vor. Die drei Athleten wurden mit Medaillen, Urkunden und einem Pokal für ihre Leistungen ausgezeichnet.