Mit 174 km/h über die B 54

Gronau/Kreis Borken -

Mit Tempo 174 war ein Autofahrer bei maximal zulässigen 100 km/h auf der B 54 in Gronau unterwegs. Er gehörte zu den „Spitzenreitern“ bei den Kontrollen, die die Polizei vom 4. bis 10. Juli kreisweit an 32 Messstellen durchführte. Dabei wurden 20 325 Fahrzeuge überprüft. Rund acht Prozent davon fuhren nach Angaben der Polizei zu schnell. Zehn Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit derart, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen, so die Polizei.