Auto durch Brand zerstört

Epe -

Durch ein Feuer ist in der Nacht zu Sonntag in Epe ein Auto total zerstört worden. Die Feuerwehr wurde um 1.23 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen an der Schillerstraße/Ecke Speestraße schlugen die Flammen aus dem Motorraum des Fahrzeugs. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Schaum. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 5000 Euro. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.