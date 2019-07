In einer kleinen Spielszene während der Freiluftmesse stellten drei Messdienerinnen und ein Messdiener das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter dar. In seiner anschließenden Predigt machte Vehlken deutlich, dass es sich dabei nicht nur um aktive Nächstenliebe handle. Samariter und Opfer in dieser biblischen Erzählung stammten nämlich aus zwei vollkommenen verfeindeten Volksgruppen. Das sei eine klare Botschaft, keine Unterschiede dabei zu machen, ob man den Menschen mag oder nicht, der Hilfe benötigt.

Natürlich, so Vehlken, könne man sich nicht ständig den Kopf über das Elend der Welt zerbrechen. „Dabei würde man ja bekloppt werden“, sagte der Pfarrer und führte fort, dass es einen gesunden Mechanismus gebe, sodass man nicht verzweifele. „Das ist aber keine Entschuldigung, die Hände in den Schoß zu legen und zu meinen, die Not des Anderen gehe einen nichts an.“ Im Gegenteil wachse man, wenn man aufeinander Acht gebe.