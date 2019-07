Die Abbrucharbeiten am Stadtwerke-Haus an der Laubstiege haben begonnen. Derzeit laufen noch vorbereitende Entkernungsarbeiten. Ab Donnerstag soll mit dem eigentlichen Abbruch des rechten Gebäudeteils begonnen werden. In diesem Trakt war bisher – auf versetzten Ebenen – eine Übergabestation für die Stromversorgung untergebracht, die jetzt im neuen Schalthaus installiert ist. Nach dem Rückbau wird dieser Teil des Gebäudes neu aufgebaut, zudem erhält das gesamte Stadtwerke-Hause eine moderne Fassade. Während der Bauphase sind Teile der Stadtwerke zum Hofkamp in Epe ausgelagert.