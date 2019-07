Zwei neue Helfer hat das Technische Hilfswerk (THW) Gronau seit dem Wochenende. Leon Basten (links) und Hendrik Lübbers bestanden die Prüfung zur THW-Grundausbildung in Moers. Nach einem theoretischen Teil mussten sie an verschiedenen Stationen praktisch zeigen, wie zum Beispiel eine Notbeleuchtung aufgebaut wird, Karten gelesen und Knoten gemacht werden. Auch die Bearbeitung von Holz und Gestein gehörte dazu, was den beiden allerdings wenig schwer fiel – waren sie doch schon seit Jahren in der THW-Jugendgruppe aktiv.