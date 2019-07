Im großen Stil hatten es Unbekannte in Gronau-Epe jetzt auf Leergut abgesehen: Die Täter stahlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bereits in der vergangenen Woche 400 Kisten mit leeren Joghurtgläsern vom Gelände einer Firma am Amelandsbrückenweg. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Grundstück verschafft, indem sie einen Gitterzaun herunterdrückten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gronau, ✆ 02562 9260.