Ein brennender Baum als biblisches Zeichen? Nein, sagen Polizei und Feuerwehr : Durch Brandstiftung ist am Mittwochmorgen ein Baum an der Straße „Am Glanerfeld“ in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Unbekannter hatte gegen acht Uhr ein brennendes Papiertaschentuch in den ausgehöhlten Stamm gesteckt. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Wasser, Mitarbeiter der Zentralen Bau- und Umweltdienste kontrollierten danach die Standfestigkeit des Baumes.