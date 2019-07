In fünf Tagen zum Artisten

Neben dem Zirkuszelt stapeln sich Mädchen zu Pyramiden auf, drinnen schwingen Kinder in luftiger Höhe am Trapez oder balancieren über ein Stahlseil, nebenan lassen die Starken Jungs ihre Muskeln spielen. Wer diese Szenen vor der Weißen Dame sieht, der weiß: Zirkus Merlin ist wieder in der Stadt. 96 Mädchen und Jungen werden in dieser Woche im Zirkus der Familie Spindler zu Akrobaten und Artistinnen.

Neue Nummer erfunden

Stella (neun) und Lucy (elf) sind zwei besondere Teilnehmerinnen: Nicht nur, dass sie im vergangenen Jahr auch schon dabei waren, sie haben seinerzeit sogar mit zwei Freundinnen eine eigene Nummer erfunden: Bodenturnen. „Wir haben gefragt, ob die Nummer ins Programm aufgenommen wird, und die Zirkusleute fanden die Idee gut“, erzählt Lucy. Den beiden Mädchen macht das Turnen beim Zirkus nicht nur Spaß, es hat auch noch einen Nebeneffekt. Beide machen nämlich auch Leistungsturnen beim TVG, erzählen sie. Aber da ist gerade Sommerpause. „Wenn man den ganzen Sommer nicht geturnt hat, dann fühlt sich das hinterher so an, als hätte man alles verlernt“, erzählt Lucy. Deshalb freut sie sich, dass sie beim Zirkus Merlin einfach weiterturnen kann.

„ Ich lerne ganz viel von den anderen Mädchen. " Emilia

Auch Emilia (neun) und Evin (sieben) gehören zur Truppe der Bodenturnerinnen. „Ich lerne ganz viel von den anderen Mädchen“, freut sich Emilia und macht eine Rolle über die rote Matte. Genau wie Evin ist sie zum ersten Mal dabei, aber schon Feuer und Flamme für den Zirkus.

Den hat das Jugendamt für das Ferienangebot schon zum zwölften Mal engagiert. Und so sind auch schon viele Abläufe vertraut. Gemeinsam mit der Zirkusfamilie kümmern sich 15 Betreuer um die Kinder. Morgens um 9 Uhr geht’s jeweils los. Vormittags steht die Probenarbeit im Fokus. Nachmittags, nach einem warmen Essen, werden Aktivitäten angeboten, die nicht zwingend mit dem Zirkus zu tun haben.

Ferien im Zirkus Merlin 1/9 In einer Woche werden im Zirkus Merlin aus 96 Mädchen und Jungen Akrobatinnen und Artisten. Foto: Frank Zimmemann

Mathis (acht), der Bruder von Lucy, hat sich für die „Starken Jungs“ entschieden. Eine Zirkusnummer, für die man viel Muckis braucht. Gemeinsam mit Miran (neun) und Justin von der Zirkusfamilie zeigt er, wie sie die schwere Langhantel stemmen können. Bis Freitagnachmittag muss die Nummer sitzen, denn dann endet das Ferienprogramm im Zirkus Merlin mit zwei Vorführungen. Um 14.30 und um 17 Uhr sind Eltern, Geschwister und Großeltern ins Zirkuszelt eingeladen, um zu bestaunen, was die Mädchen und Jungen in nur einer Woche gelernt haben.