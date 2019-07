Egal, ob ein Wohnungseigentümer eine Antenne montieren, seine Garageneinfahrt betonieren oder einen Wintergarten bauen möchte – er braucht die Zustimmung der anderen Eigentümer in der Wohnanlage. Je mehr Menschen dabei mitmischen, desto problematischer kann sich die Lösungsfindung gestalten. Wer die eigenen Interessen wahren möchte, findet Unterstützung im neuen „Lexikon Eigentumswohnung“ der Verbraucherzentrale .

Das Buch informiert über alle Rechte und Pflichten in einer Wohneigentümergemeinschaft. So hilft es Lesern auch dabei, sich auf Eigentümerversammlungen vorzubereiten, in denen die Weichen für die ganze Gemeinschaft gestellt werden.

Das Lexikon beantwortet wichtige Fragen zu Gesetzen und vertraglichen Vereinbarungen in leicht verständlicher Sprache. So lassen sich auch komplizierte rechtliche Regelungen für Laien gut nachvollziehen. Mit Verweisen auf wichtige Gerichtsurteile schafft das Buch Klarheit und gibt Tipps zum konkreten Vorgehen. Dadurch hilft das Handbuch auch dabei, mögliche Konflikte mit den Nachbarn schon im Vorfeld zu vermeiden.

Der Ratgeber „Lexikon Eigentumswohnung. Praxiswissen von A bis Z“ hat 368 Seiten und kostet 16,90 Euro. Er ist in der Beratungsstelle Gronau der Verbraucherzentrale, Konrad-Adenauer-Straße 47-49, ✆ 02562 608 696 01 erhältlich.