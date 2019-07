Im Zuge der Bewerbungsphase für das Einstellungsjahr 2020 können sich Interessenten im Rahmen des „Azubi-Talk“ über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe bei der Stadt Gronau informieren.

Der „Azubi-Talk“ ist eine Aktion der Stadt Gronau zur Gewinnung von Personal für diverse Ausbildungsberufe. Per WhatsApp können interessierte Jugendliche eine Nachricht an die Auszubildenden der Stadt Gronau senden. Am 25. Juli werden im Laufe des Tages Nachrichten mit Wissenswertem rund um den gewünschten Ausbildungsberuf verschickt. Weitere Infos zur Teilnahme im Internet auf der Homepage der Stadt.