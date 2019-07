Clique beschäftigte die Polizei

Die Clique entwickelte sich immer stärker zu einer Bande, gegen deren Mitglieder die Kripo in Gronau ein umfangreiches Ermittlungsverfahren führt: Die Gruppe bestand aus mehr als 20 Personen. Die wenigen Volljährigen waren größtenteils ohne festen Wohnsitz, lebten auf der Straße und gingen weder zur Schule noch einer Arbeit nach. Sie sind, ebenso wie mehrere Jugendliche aus der Gruppe, mehrfach straffällig geworden. Zu der Gruppe gehörten auch sechs Kinder, von denen drei wiederholt als vermisst gemeldet worden waren und zeitweise mit den anderen Gruppenmitgliedern auf der Straße bzw. Übergangswohnheimen lebten. Nach dem Ermittlungsstand der Kripo konsumierten alle Gruppenmitglieder, also auch die Kinder, Drogen – neben sogenannten weichen Drogen auch XTC, Speed und LSD, berichtet die Polizei.

Die Gruppenmitglieder begingen eine Vielzahl Straftaten (z.B. Ladendiebstähle, Einbrüche und auch Raubdelikte), davon viele zur Finanzierung des täglichen Lebensbedarfs. (Über einige Fälle berichteten die WN .)

So wurden in unterschiedlicher Zusammensetzung mehrere Kraftfahrzeuge (Roller, Pkw, Lieferwagen, Wohnmobil) in Gronau, Ochtrup und Borghorst gestohlen. Ohne Fahrerlaubnis ging es dann auf „Spritztouren“, bei denen wiederholt ohne zu bezahlen getankt wurde. In einem Fall wurden die Täter auf einer solchen „Spritztour“ auf dem Weg zur Nordsee in Papenburg aufgegriffen, eine andere „Spritztour“ mit einem gestohlenen Pkw endete mit einem Unfall zwischen Ochtrup und Gronau.

Am 15. Mai hatten Mitglieder der Gruppe in Gronau ein Wohnmobil gestohlen und waren damit durch Gronau gefahren (mehrere Fahrer). Die Fahrt ging nach Rheine und dann zurück nach Epe, um dort ein weiteres Gruppenmitglied von der Schule abzuholen. Dort wurden die Täter von der Polizei überprüft und festgenommen bzw. den Eltern/dem Jugendamt übergeben.

Am 26. Mai raubte ein 19-Jähriger aus der Gruppe einem Jugendlichen dessen Fahrrad. Dabei schlug und trat er dem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht. Der Tatverdächtige wurde am nächsten Tag durch die Polizei festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Seit dem befindet sich der 19-Jährige in Untersuchungshaft.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand konsumierten die Gruppenmitglieder nicht nur exzessiv Drogen, sondern handelten auch mit diesen. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen zu den 45 eingeleiteten Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz noch an.

Insgesamt führten die aufwendigen und intensiven Ermittlungen der Polizei zu Strafverfahren gegen etwa 50 Personen im Alter von elf bis 19 Jahren aus Gronau und dem Kreis Steinfurt.

„Dem Treiben der Gruppe sind wir konsequent entgegen getreten“, so Kriminalhauptkommissar Volker Hoffmann von der Gronauer Kripo: „Neben der Verfolgung und Verhinderung von Straftaten stand dabei ganz besonders das Wohl der Kinder und Jugendlichen im Vordergrund, die infolge des massiven Drogen- und Alkoholkonsums, aber auch durch die Spritztouren und den Umgang mit Straftätern erheblich gefährdet waren. Betonen möchte ich in diesem Zusammenhang die sehr enge und gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Gronau und den Schulen. Den betroffenen Familien konnte auf diesem Wege professionelle Hilfe angeboten werden.“

Das konsequente Vorgehen in Zusammenarbeit mit anderen Behörden führte nunmehr dazu, dass die Gruppe als solche nicht mehr existiert und in diesem Zusammenhang keine Straftaten mehr bekannt geworden sind.